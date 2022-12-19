"Хлопки" возле Белгорода: 14 тысяч россиян остались без света
В результате якобы обстрела 18 декабря в российской Белгородской области нарушено электроснабжение
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграме.
"Без света остаются около 14 тысяч человек. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", - говорится в сообщении.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что над городом сработало ПВО, в результате чего один человек погиб, восемь получили ранения разной степени тяжести.
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