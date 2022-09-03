Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в телеграмме.

Как говорится в сообщении, глава УК провел инспекцию вокзалов Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными для эвакуации жителей Крыма.

"В последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним... Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы", - пишет Камышин.

Как отмечает Укрзализныця в телеграмме, поезда будут курсировать из Запорожья :

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15, 15:30, 19:08

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

Из Кривого Рога :

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35

Из Одессы :

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

Также глава УЗ отметил, что проезд эвакуационными поездами бесплатный, в дороге предлагается горячее питание, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от Укрпочты, и забота украинских железнодорожников.

31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".

31 августа разведка сообщила, что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

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