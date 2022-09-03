"Хлопки в Крыму? Спасай семью!" Укрзализныця предлагает бесплатную эвакуацию из Крымского полуострова
Укрзализныця запускает бесплатные эвакуационные поезда для украинских граждан из временно оккупированного Крыма
Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в телеграмме.
Как говорится в сообщении, глава УК провел инспекцию вокзалов Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными для эвакуации жителей Крыма.
"В последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним... Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы", - пишет Камышин.
Как отмечает Укрзализныця в телеграмме, поезда будут курсировать из Запорожья :
- в Киев в 18:58
- во Львов в 10:15, 15:30, 19:08
- в Ивано-Франковск в 21:34
- в Ужгород в 15:03
Из Кривого Рога :
- в Киев в 20:25
- во Львов в 15:35
Из Одессы :
- в Киев в 21:01
- в Рахов в 14:54
- в Ужгород в 15:54
- во Львов в 20:45
Также глава УЗ отметил, что проезд эвакуационными поездами бесплатный, в дороге предлагается горячее питание, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от Укрпочты, и забота украинских железнодорожников.
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