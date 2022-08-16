"Хлопка" в Крыму будет больше. Дипломатической деоккупации полуострова уже не будет, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В России рассчитывали на то, что прекратив на каком-то этапе активную фазу войны, мы согласимся на неопределенный статус Крыма. Они рассчитывали, что статус Крыма будут определять в течение нескольких десятков лет. В этом смысле работа Крымской платформы на деоккупацию Крыма очень важна. сейчас уже обстоятельства изменились. И ни одна из стран, которая будет участвовать в платформе, не будет комментировать ситуацию, которая сейчас происходит в Крыму", - пояснил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что количество взрывов на российских военных складах в оккупированном Крыму будет только увеличиваться.

"В Крыму сейчас все время где-то бросаются окурки. Не умеют россияне соблюдать правила безопасности на важных военных объектах и они взрываются. Я думаю, что таких взрывов будет очень много. И мне очень нравится такая тактика. Всем россиянам, которые задержались в оккупированном Крыму нужно вспоминать путь назад в Россию, потому что сейчас взрываются склады на севере и востоке Крыма, однако совсем скоро и южнее будут уничтожаться военные склады. Россиян будут вытеснять из Крыма обратно к себе в Сибирь. Однако, по моему мнению, проведение Крымской платформы в этом году еще актуально", - добавил он.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

На военном аэродроме в Гвардейском , Симферопольского района в оккупированном Крыму, 16 августа прогремели взрывы

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