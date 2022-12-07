Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Террористы всегда чувствуют себя безнаказанными. Россияне, после "хлопка" на их военных аэродромах потеряли это чувство. Они чувствуют, что будут наказаны. Поэтому вполне возможно, что во время последнего ракетного обстрела россияне планировали выпустить больше залпов, однако после обстрелов военных аэродромов, некоторые российские пилоты отказались лететь, потому что им стало страшно за свою жизнь", - пояснил Киричевский.

Эксперт отметил, что российские военные базы и аэродромы в России очень уязвимы к ударам.

"Сейчас российские пропагандисты рассуждают, на что лучше потратить средства. На стратегические бомбардировщики или на военно-морские силы. Сейчас они успешно распыляют бюджет строительства трех корветов для Черноморского флота. Этот проект успешно разграбляют уже три года. Однако, как показали последние события, стратегическая авиация и стратегическая авиация и стратегическая авиация". флот в России незащищены. И чем больше россияне будут отстреливать по Украине ракеты от комплексов С-300 и С-400, тем больше будет "хлопка" на их территории. Поскольку прикрывать свои военные базы и аэродромы у них будет нечем". он.

5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb