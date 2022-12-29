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OPINION

"Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность

Андрей Левкович
29 декабря, 2022 четверг
14:09
Мнение

Что мы, как главный бенефициар победы порядка над хаосом, демократии над деспотией, сможем предложить миру? Миру, который с огромным интересом сейчас наблюдает над бывшей "терра инкогнита", которую большинство когда-то не смогли бы найти на глобусе?

Каким мы видим развитие Украины, ее место в мировом разделении труда?

Крылатое выражение из сатиры римлянина Ювенала "Panem et circenses" ( "Хлеба и зрелищ" ) было употреблено автором в ироническом контексте вечного противопоставления "эгоистической и гедонистической современности" героическому прошлому. Но несмотря на иронию, это выражение хорошо описывает "несовершенную" человеческую природу. Люди никогда не избавятся от эгоизмов, личных и коллективных – желания лучшего себе, своей семье, сообществу, нации, государству. И всегда, кроме удовольствия телесного, будут стремиться к интересному, эмоциональному, иррациональному, увлекательному.

С "хлебом" в его сборном образе все понятно, а "зрелища" в современном мире стали называться "энтертейментом" или "контентом".

И, удовлетворяя для мира осовремененный лозунг "Хлеба и контента", Украина прекрасно может вписаться в глобальное будущее.

Мы имеем и треть мировых черноземов, более сотни полезных ископаемых, и главный капитал, как говорится, "нефть будущего" – нравственных, образованных, трудолюбивых, способных побеждать, креативных людей .

А еще у нас самые крутые в мире силы обороны. С опытом победы над армией, которой боялся весь мир. И еще не потерянную оборонительную промышленность, которая строила ракеты и авианосцы, танки, самолеты и "кольчуги".

И на этих составляющих мы можем строить свое экономическое и будущее безопасности.

Сегодня мы все имеем свой фронт борьбы. Наши герои на передовой отстаивают нашу Независимость. Есть и другой фронт – экономический.

Я хочу остановиться на четырех приоритетных областях, в которых вижу перспективы для Украины.

Первая – это аграрный сектор и переработка.

Вторая – энергетика и недра.

Третья – креативная экономика, сектор ИТ и туризм.

Четвертая – оборонная промышленность, ВПК.

"Хлеб"

Мир ускоренными темпами движется от индустриального уклада к информационному. Метавселенные, блокчейн, NFT-токены, виртуальная и дополненная реальности – эти сферы развиваются безумными темпами и становятся все большей частью нашей жизни. Креаторы и программисты из Украины в этих областях уже занимают свои достойные позиции.

Однако, виртуальность существует и интересна лишь до тех пор, пока есть "реале" выращивается пшеница, производится металл и электроэнергия, пока обеспечена базовая потребность человека в безопасности.

По оценкам экспертов Украина в довоенное время входила в тройку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок.

Украина была у топ-5 мировых экспортеров ячменя, кукурузы, пшеницы, ржи, рапса, была мировым лидером (с 40% мирового рынка) по производству семян подсолнечника и подсолнечного масла.

А наши ягоды, мед, орехи и прочее? Они всегда пользовались спросом и есть в дефиците на мировом рынке.

Уже сейчас Украина демонстрирует, что она играет немаловажную роль в глобальной продовольственной безопасности. И эту роль мы должны удерживать и развивать.

Вместе с тем мы не должны оставаться производителями только аграрного сырья. Важной задачей является инвестирование в переработку. Ведь главная добавленная стоимость и больше рабочих мест есть именно в переработке и производстве конечного для потребителя продукта. Следует оставлять как можно больше этой добавленной стоимости в Украине.

Еще одна мировая тенденция, с которой нужно считаться – это органическое сельское хозяйство. На органическую продукцию стабильно растет спрос, и мы можем использовать это.

Иностранцы, приезжающие в Украину удивляются вкусу и качеству нашей еды, продуктов. Потому в украинское сельское хозяйство готовы инвестировать как страны Запада, так и Азии. Также стоит создать условия для международного бизнеса, прекратившего свою работу в стране-агрессоре. Мы должны быть готовы к переносу бизнесов мировых корпораций из России в Украину.

Прогнозируемый дефицит продовольствия в мире в будущем – это возможность для Украины, которую мы должны использовать и восполнить.

***

Расширив тему "хлеба" до пределов того, что называются "комодитиз", к нему можно добавить и энергетику и недра.

Украина имеет более 100 видов полезных ископаемых.

  • 18% разведанных мировых запасов железной руды (и шестой показатель в мире по производству черных металлов),
  • 20% титана (кстати, Украина вместе с США и Китаем есть в тройке стран, имеющих полный цикл производства титанового проката).
  • 10% мировых запасов марганцевых руд,
  • Графит
  • Уголь и многие другие ресурсы недр.

Украина может и должна стать также важным игроком на европейском энергетическом рынке.

У нас есть колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов – сланцевого газа и нефти. По оценкам Администрации энергетической информации США, ресурсы сланцевого газа на территории Украины составляют около 2% мировых запасов.

Украина входит в очень узкий клуб стран, имеющих атомную генерацию. Немногие страны имеют больше ядерных реакторов, чем есть в Украине.

Причерноморская зона и Карпаты обладают хорошим ресурсом для ветровой энергетики.

Гидроэнергетика больших и малых речек. Обычно с соблюдением экологических норм и экологической безопасности.

Украина может стать не только энергонезависимой, но и экспортировать энергетические ресурсы.

"Зрелища" или же "контент"

Упомянутый выше человеческий потенциал является основой третьей сферы, о которой я хочу говорить сегодня. Это – креативные индустрии и туризм.

Сектор Информационных технологий, и более широко – креативная индустрия, должны также стать приоритетными отраслями в Украине.

У нас хорошее природоведческое образование. Наши Ай-Ти-специалисты востребованы во всем мире. Только в Европе есть дефицит 1 млн таких специалистов. И это число растет. Но следует создать для них условия труда в Украине.

Креативные индустрии – фактически самая новая отрасль, которая создает много высокооплачиваемых рабочих мест и дает едва ли не самую большую добавленную стоимость.

Это самый быстрый рынок, развивающийся в мире за последние пять-семь лет.

К креативным индустриям относятся кроме компьютерного программирования кинопроизводство, новые медиа, реклама, архитектура, театр, телевидение и радио, музыка, мода, издательское дело и подобное.

В Украине уже заложены юридические нормы для понимания того, что такое креативные индустрии и появляется идеология их государственной поддержки.

Креативные индустрии - это та современная отрасль, которая могла бы не только удовлетворить потребность в создании высокооплачиваемых рабочих мест, но и "задержать" молодежь в стране, не говоря о значительном пополнении местного и государственного бюджета.

Мы сейчас слышим об интересе и увлечении мира нашими защитниками. Без сомнений, в будущем для мирового кинопроката будут сняты многие кинофильмы о нашей борьбе, о нашей истории.

Украина – уже бренд. К сожалению, очень дорогой ценой – ценой жизней наших героев, ценой здоровья наших детей.

Ожидается, что в послевоенное время Украина станет более актуальной и для зарубежного туризма, что приведет к возрождению и значительному росту туристического бизнеса.

"Что это за земля, породившая героев, выигравших мировую битву демократии над деспотией, битву добра над злом?", - такой вопрос сейчас интересен миру.

Нам есть что показать туристам!

Сфера туристических интересов в Украине включает как активные виды отдыха и спортивного туризма (известный не только в Европе горнолыжный комплекс Буковель в Карпатах), так и путешествия-экспедиции, где объектом познания является богатая археологическая и религиозная история страны, ее культура и природа ( леса, озера, горы и побережья Черного моря). В частности, в Украине находятся такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО как Киево-Печерская лавра и Софийский собор, в котором крестилась дочь киевского князя Ярослава Мудрого, будущая французская королева Агнесса I (Анна Киевская).

Украина это земля, где в разное время жили скифы и кельты, фракийцы и хорваты, тюрки, хазары и славяне, это край трипольской культуры и Каменной Могилы с ее мистической 30-тысячелетней историей.

Это край короля Даниила Галицкого, который в 1253 принял королевскую корону от легата папы Иннокентия IV аббата Опизо и еще в те времена противостоял нашествию деспотической орды с востока.

Это край казаков, которые вместе с польским войском в походе 1618 осадили и чуть не сожгли Москву, и которые наемниками участвовали (вместе с Д'Артаньяном?) в знаменитой осаде крепости Ла-Рошель во время англо-французской войны 1627- 1629 годов, о которой говорится в романе Александра Дюма "Три мушкетера".

В Украине под охраной государства находятся более 140 тысяч памятников истории и культуры.

  • более 100 тысяч памятников истории и археологии,
  • более 15 600 памятников архитектуры,
  • 12 историко-культурных заповедников,
  • 55 национальных природных парков.

Перспективным может быть также направление гастрономического туризма.

В последнее время значительный рост интереса туристов вызвали поездки в Чернобыльскую зону. А в послевоенное время возникнет спрос на посещение мест боевых действий, у места где порядок победил хаос, а демократия и воля – деспотию. Мариуполь, Буча, Ирпень, Бахмут… Эти названия известны всему миру! К сожалению…

…Но в первую очередь безопасность и ВПК

Главное сходство Украины и Израиля состоит в том, что обе страны имеют недружественных соседей. Именно поэтому высока доля расходов на военную сферу для нас неизбежна. В свое время две войны Израиля дали импульс развитию военно-промышленного комплекса страны. Именно сфера ВПК стала главным работодателем Израиля, страна – лидером в военной промышленности, а экспорт вооружения – важным источником бюджета.

Бесспорно, что ВПК в послевоенное время будет в приоритете украинского правительства, а украинские производственные и конструкторские мощности в синергии с иностранными инвестициями, инновациями и технологиями могут дать толчок лидерству в современном прибыльном военном производстве.

Украинские конструкторы спроектировали и изготовили противокорабельную ракету "Нептун", которой 13 апреля 2022 в Черном море был поражен и утоплен флагман российского флота - крейсер "Москва".

Военно-промышленный комплекс, оборонная промышленность имеют хорошие традиции в Украине.

Украина известна своими:

  • Южным машиностроительным заводом в городе Днепр, который производил уникальную ракетно-космическую технику,
  • авиационным Заводом и Конструкторским Бюро имени Антонова, создателем "Мрии",
  • заводом по выпуску авиадвигателей и турбин атомных электростанций "Мотор Сич",
  • Харьковским танковым заводом имени Малышева,
  • судостроительными верфями Николаева, производившими авианосные крейсеры,
  • и многие другие.

Конечно, восстановить многие предприятия в современном конкурентном мире не является раельным, но указанный опыт подтверждает, что в Украине традиционно сильны естественнонаучная и инженерная школы, и это также является одним из важных аргументов для инвестирования в развитие производств и конструкторских бюро в сферы близкие к Военно -промышленного комплекса

***

На одной из британских конференций я услышал фразу, что "Украина должна быть сильна в плане безопасности, как Израиль, в экономическом и промышленном – как Германия, в информационном и цифровом – как Эстония, а по уровню состоятельности – как Швейцария".

Нам по силам не только все это, но больше – предложить миру новую рациональность, новые смыслы, новую этику. Но это уже другая история)

Специально для Эспрессо

Об авторе. Андрей Левкович, кандидат экономических наук, президент Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты

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