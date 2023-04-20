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OPINION

Хлеба достаточно, потому что достаточно оружия

Олег Манчура
20 апреля, 2023 четверг
08:01
Мнение

По западному периметру границы блокируют поставки украинского хлеба. И этим, понятное дело, радостно пользуется Кремль и его пропаганда, как и дураки в Украине

За эмоциями не видно рацио, коммерческих и политических интересов, совсем не имеющих отношения к Украине или отношения к нам.

Никому не интересно вдаваться в сущность и видеть выход из неприятной, но далеко не катастрофической ситуации.

Только я сейчас не об этом: очень скоро найдут решение — его уже ищет Еврокомиссия, и наше зерно снова пойдет транзитом через Польшу, Болгарию или Словакию на экспорт, а не для демпинга на их внутреннем рынке.

Я сейчас об определенном экономическом оксюмороне: война и экспорт хлеба.

Когда похожую войну за свою независимость вела Великобритания, то калорийность суточной пайки для тылового жителя была доведена до 900 калорий.

Чтобы солдат Его Королевского величества мог потреблять необходимые 5000 калорий.

Воин ВСУ сейчас получает определенные 4900 калорий, но разве кто-то считает их в тылу?

Причем до войны британский АПК полностью обеспечивал себя продовольствием и еще 50% производимого мяса и зерна экспортировал.

Ко всему: остров так и не взяли в морскую осаду, пути снабжения не были перерезаны.

Однако продовольственные карточки были отменены только в 1954 году — и в целом, как это ни парадоксально, именно победная Британия, а не побежденная Германия тяжелее всего и дольше выходила из войны и возвращалась к нормальной жизни.

Продовольственные карточки были отменены только в 1954 году — и в общем, как это ни парадоксально, именно победная Британия, а не побежденная Германия труднее всего и дольше всех выходила из войны и возвращалась к нормальной жизни

Women's Land Army была распущена только в 1949 году, а до этого миллионы женщин помогали фермерам пахать поля.

Для агитации даже был распахан Гайд-парк в центре Лондона.

В центре же Вашингтона первая леди Элеонора Рузвельт разбила грядку прямо на лужайке Белого дома.

Инициатива "Сады победы", которая была придумана еще в Первой мировой и восстановлена во Второй, призвала выращивать продукты прямо в парках, скверах, публичных местах.

И в 1943 году она дала столько же овощей и фруктов, как все коммерческое сельское хозяйство.

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Конечно, нельзя проводить прямые параллели с Украиной: тогда война была тотальной, на фронтах находились десятки миллионов, которые не производили продукцию, а потребляли.

Но в Германии, для которой война была еще беспощаднее, норма потребления составляла 1200 калорий, а не 900 как в Британии.

До сорок четвертого немцы вообще не испытывали критических изменений в питании. Масло и сахар были в рационе. Как и сосиски.

Даже в марте 1945 г. эффективно действовала система централизованного распределения продовольствия.

А число получателей пищевого пайка в Рейхе выросло с 80 миллионов в довоенном 1938 году лишь до 89 миллионов в 1943 году.

Это все бесило союзников, даже запланировавших массовые бомбардировки полей фосфорными бомбами.

Гораздо лучшее обеспечение едой можно объяснить также доступом к ресурсам завоеванных стран — в частности, аграрных центральноевропейских.

И прежде всего, к украинскому хлебу.

Гораздо лучшее обеспечение едой в нацистской Германии можно объяснить доступом к ресурсам завоеванных стран — в частности аграрных центральноевропейских. И прежде всего, к украинскому хлебу

Как и в 1918, так и в 1941 году наше зерно становилось одним из ключевых факторов войны.

Конечно, оно не могло определить победителя — это зависело от других вещей, но могло сократить или продлить продолжительность войны.

И вот впервые за последние сто лет украинское зерно работает на Украине.

Во время войны.

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А какой бы ресурс могли бы иметь, если бы наше село двигалось как французское или голландское?

Если бы его продвижение не прерывало катериненское крепостное право или сталинское колхозничество?

Иногда кажется, что в богатой катастрофами нашей истории все же ключевой является ликвидация Золотого Государства — Гетманщины.

Домодерная нация, кипевшая в ее котле, могла стать чем-то вроде Голландии на восточном краю Европы.

Где казацкая шляхта умело воспользовалась буржуазными практиками.

Где свободный рынок на протестантский манер гармонично сочетался со сословным обществом.

Где впервые в нашей истории гетман Иван Мазепа сверстал бездефицитный бюджет.

И вот когда смотришь на заблокированный экспорт украинского зерна, то как-то очень рельефно чувствуешь соседство войны и хлеба: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если выбирает свободу, будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый".

Только если раньше мы теряли и свободу, и хлеб, поэтому эта фраза читалась с бромом, то теперь все наоборот.

Хлеба достаточно, потому что достаточно оружия.

А это и есть та формула устойчивости любой формы украинской государственности.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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