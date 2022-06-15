Хлеб и вода: Донецкая ОВА показала, как доставляет гумпомощь людям, не эвакуировавшимся из Угледара
Угледар постоянно находится под вражеским огнем, но до сих пор не все жители эвакуировались. Для тех, кто остается в городе, правоохранители ежедневно возят гуманитарную помощь
Видео доставки гумпомощи в Угледар опубликовала Донецкая ОВА.
"Вчера ночью город обстреливали, но люди не пострадали. Граждане, которые больше не хотят никуда эвакуироваться, остаются в городе. Поэтому мы каждый день заезжаем и сопровождаем гуманитарную помощь: воду, хлеб", – отметил начальник отделения полиции №2 г. Угледар Денис. Олениченко.
На видео также можно увидеть школу, пострадавшую от обстрелов российских нацистов.Донецкая областная военная администрация заликала всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть Донбасс, а тем более – прифронтовые города, чтобы не подвергать опасности себя и других.
- Напомним, 6 апреля в Угледаре россияне из артиллерии обстреляли место раздачи резинопомощи – два человека погибли, пятеро получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.21
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.99
- Актуальное
- Важное