Видео доставки гумпомощи в Угледар опубликовала Донецкая ОВА.

"Вчера ночью город обстреливали, но люди не пострадали. Граждане, которые больше не хотят никуда эвакуироваться, остаются в городе. Поэтому мы каждый день заезжаем и сопровождаем гуманитарную помощь: воду, хлеб", – отметил начальник отделения полиции №2 г. Угледар Денис. Олениченко.

На видео также можно увидеть школу, пострадавшую от обстрелов российских нацистов.

Напомним, 6 апреля в Угледаре россияне из артиллерии обстреляли место раздачи резинопомощи – два человека погибли, пятеро получили ранения.

Донецкая областная военная администрация заликала всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть Донбасс, а тем более – прифронтовые города, чтобы не подвергать опасности себя и других.