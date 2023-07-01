Хижняк стал чемпионом Европейских игр по боксу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Хижняк стал чемпионом Европейских игр-2023 в весовой категории до 80 кг. В финале украинец победил хорвата Габриеля Веочича. Рефери остановил бой во 2-м раунде.

В финал Хижняк прошел благодаря победе над итальянцем Сальваторе Кавальяро, которую он получил единодушным решением судей (5:0).

Хижняк стал единственным украинским боксером, получившим медаль ЕИ-2023. Остальные спортсмены не смогли выйти даже в полуфинал соревнований.

Результаты Украины на Европейских играх-2023

29-30 июня Украина не завоевала ни одной награды. Однако наши спортсмены сумели удачно выступить в день перед этим:

Олег Колодий и Данило Коновалов заняли первое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Женская сборная Украины по пулевой стрельбе, которую представили Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева, завоевала золото командного турнира на Европейских играх.