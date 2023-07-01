Хижняк стал чемпионом Европейских игр по боксу
Украинский боксер Александр Хижняк торжествовал на Европейских играх-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Хижняк стал чемпионом Европейских игр-2023 в весовой категории до 80 кг. В финале украинец победил хорвата Габриеля Веочича. Рефери остановил бой во 2-м раунде.
В финал Хижняк прошел благодаря победе над итальянцем Сальваторе Кавальяро, которую он получил единодушным решением судей (5:0).
Хижняк стал единственным украинским боксером, получившим медаль ЕИ-2023. Остальные спортсмены не смогли выйти даже в полуфинал соревнований.
Результаты Украины на Европейских играх-2023
29-30 июня Украина не завоевала ни одной награды. Однако наши спортсмены сумели удачно выступить в день перед этим:
- Олег Колодий и Данило Коновалов заняли первое место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
- Женская сборная Украины по пулевой стрельбе, которую представили Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева, завоевала золото командного турнира на Европейских играх.
Что такое Европейские игры
Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019-м - в Минске.
Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.
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