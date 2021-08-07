Хижняк отреагировал на поражение нокаутом в финале Олимпиады-2020

Об этом сообщает Суспильне Спорт .

По словам украинского боксера, который проиграл бразильцу Эберту Соузе в третьем раунде, судья рано зафиксировал нокаут, поскольку он был готов продолжить бой через 4-5 секунд после падения.

"Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, так как во многих поединках считают до 9, и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать ", - сказал Хижняк.

Он добавил, что постарается получить золотую медаль на следующей Олимпиаде - в 2024 году в Париже.

"Случилось так, как случилось, на все воля божья. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь", - подытожил Хижняк.