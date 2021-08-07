Хижняк отреагировал на поражение нокаутом в финале Олимпиады-2020
Украинский боксер Александр Хижняк заявил, что был готов продолжить поединок в финале Олимпийских игр, а рефери рано зафиксировал нокаут
Об этом сообщает Суспильне Спорт .
По словам украинского боксера, который проиграл бразильцу Эберту Соузе в третьем раунде, судья рано зафиксировал нокаут, поскольку он был готов продолжить бой через 4-5 секунд после падения.
"Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, так как во многих поединках считают до 9, и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать ", - сказал Хижняк.
Он добавил, что постарается получить золотую медаль на следующей Олимпиаде - в 2024 году в Париже.
"Случилось так, как случилось, на все воля божья. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь", - подытожил Хижняк.
- Напомним, 7 августа украинский боксер Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузе и получил серебряную награду.
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