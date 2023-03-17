Об этом сообщили в пятницу, 17 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что к организации сделки причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятий в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов.

Отмечается, что схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но действительно не получали от них газа. Фактически они производили несанкционированный отбор голубого топлива, которое находилось в газотранспортной системе и принадлежало государству.

Такие преступные действия нанесли Украине ущерб почти на 3,5 млрд грн только в 2021 году.

В посте отмечается, что другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали плату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовали не для приобретения газа. Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень.

"При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы и тем самым увеличивали свою задолженность перед Нафтогазом. В дальнейшем организаторы схемы пытались списать искусственную задолженность за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.

Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности идет досудебное расследование. Оно ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).