Хищение природного газа из госхранилищ на 250 млн грн: правоохранители сообщили о подозрении участникам схемы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



СБУ отметила, что в феврале 2020 года сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного отбора из государственных хранилищ свыше 40 млн. куб. метров природного газа. Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить бюджетный ущерб на более чем 250 млн грн.



К противоправной деятельности причастны два представителя коммерческой структуры, которые пытались присвоить промышленные объемы голубого топлива.



Для реализации сделки злоумышленники подделали документы якобы за подписью бывшего заместителя Министра финансов Украины и передали их в АО "Укртрансгаз".



Из-за подделки организаторы схемы пытались получить право распоряжаться десятками млн кубометров природного газа из госхранилищ.



Суд вскоре изберет подозреваемым меру пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила схему хищения средств на вывоз мусора во Львове.