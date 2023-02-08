Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Киевская областная прокуратура подозревает трех должностных лиц КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в хищении 36 млн грн, выделенных государством на строительство Подольского моста в столице.

Подозреваемые - заместитель руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", выступивший заказчиком работ, и руководители генподрядной и подрядной организаций.

Согласно материалам следствия, заказчик и подрядчики заключили договор о выполнении работ по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве".

"Во исполнение этого договора генподрядчик привлек подрядные организации для якобы предоставления услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие вспомогательные услуги.

В дальнейшем на протяжении 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ на счета подрядчиков из бюджета были перечислены средства. При этом должностные лица этих предприятий завысили объемы выполненных работ", - сообщили в пресс-службе.

Так, комплексная судебная строительно-техническая и экономическая экспертизы установили, что территориальная община понесла убытки на сумму более 36 млн грн.

"В настоящее время в рамках следствия усилиями прокуратуры обеспечено реальное возмещение ущерба на сумму 1,5 млн грн и заявлены соответствующие иски к фигурантам на остальную сумму причиненного ущерба", - добавили правоохранители.