Хищение на ремонте трансформаторов на 400 тыс. грн: полиция провела обыски в филиале Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.



Установлено, что между филиалом и подрядным обществом был заключен договор о работах по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".



Однако, несмотря на факты несоответствия оборудования и работ рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" подписали акты приемки выполненных работ, в которые были внесены ложные сведения.



Установлено, что электрооборудование не соответствует проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. грн.



7 октября 2021 года на основании постановления суда в офисных помещениях филиала и подрядного предприятия начаты обыски с целью выявления финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления.



В прокуратуре добавили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности УЗ.

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