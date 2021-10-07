Хищение на ремонте трансформаторов на 400 тыс. грн: полиция провела обыски в филиале Укрзализныци
Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского управления Нацполиции проводит обыски в служебных помещениях филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисах подрядной организации, в рамках дела по факту завладения бюджетными средствами
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.
Установлено, что между филиалом и подрядным обществом был заключен договор о работах по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".
Однако, несмотря на факты несоответствия оборудования и работ рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" подписали акты приемки выполненных работ, в которые были внесены ложные сведения.
Установлено, что электрооборудование не соответствует проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. грн.
7 октября 2021 года на основании постановления суда в офисных помещениях филиала и подрядного предприятия начаты обыски с целью выявления финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления.
В прокуратуре добавили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности УЗ.
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