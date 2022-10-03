Хищение более 4,4 млн грн: НАБУ разоблачили махинации на киностудии Довженко
НАБУ и САП сообщили бывшему главному инженеру киностудии и бывшему гендиректору частной компании о подозрении в махинациях более чем на 4,4 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
30 сентября 2022 года НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) сообщили бывшему главному инженеру Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко и экс-генеральному директору частной компании о подозрении в хищении более 4,4 млн грн.
По данным следствия, в ноябре 2018 года киностудия Довженко объявила открытые торги по закупке телевизионного и аудио-визуального оборудования. Впрочем, как утверждают в НАБУ, до этого гендиректор компании договорился с главным инженером госпредприятия. Поэтому компания нечестным путем победила в торгах, и между ней и киностудией был заключен договор, не предусматривавший санкций за нарушение сроков поставки оборудования.
По условиям торгов оборудование киностудии должны были поставить до конца 2018 года. Однако этого не произошло, а главный инженер доложил руководству о другом. После этого госпредприятие оплатило частной компании за оборудование, которое не получило.
"Фактическая поставка состоялась только в апреле 2019 года и не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования составляет более 4,4 млн грн. Завладение этими средствами и инкриминируется подозреваемым", - пояснили в НАБУ.
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