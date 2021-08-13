Хищение более 25 млн грн: ВАКС арестовал заместителя мэра Николаева и назначил залог

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикорупциийнои прокуратуры в Telegram.



Коренева подозревают в завладении 26,8 млн грн из бюджета при реконструкции Соборной площади в Одессе.



Суд арестовал его с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн грн

Участниками схемы следствие считает восемь человек:

заместителя мэра;

первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета;

директоров шести частных компаний. Один из них - действующий депутат Одесского горсовета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

По данным следствия, в 2019 году департамент горсовета объявил тендер на реконструкцию Соборной площади в Одессе. Заместитель мэра и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Согласно экспертизе, работы проведены по завышенным ценам, нанесено более 26,8 млн грн убытков.