Хищение более 25 млн грн: ВАКС арестовал заместителя мэра Николаева и назначил залог
Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 3,5 млн грн заместителя городского главы Николаева Сергея Коренева
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикорупциийнои прокуратуры в Telegram.
Коренева подозревают в завладении 26,8 млн грн из бюджета при реконструкции Соборной площади в Одессе.
Суд арестовал его с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн грн
Участниками схемы следствие считает восемь человек:
- заместителя мэра;
- первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета;
- директоров шести частных компаний. Один из них - действующий депутат Одесского горсовета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное