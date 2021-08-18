Хищение более 25 млн грн в Николаеве: ВАКС назначил залог директору частного предприятия, сумма - 522 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 522 100 грн.

На подозреваемого также возложили ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурора, следователя судьи, суда;

не оставлять Николаева без разрешения;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронный браслет

Срок действия - 60 суток.

В этом деле 8 подозреваемых, Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 3500000 грн заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева.

Суд арестовал с правом выйти под залог (1400000 грн) депутатку Одесского городского совета по этому делу.