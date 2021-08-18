Хищение более 25 млн грн в Николаеве: ВАКС назначил залог директору частного предприятия, сумма - 522 тыс. грн
Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 522 тыс. грн директору предприятию, которого подозревают в соучастии в присвоении более 26,8 млн грн из бюджета при выполнении работ по реконструкции площади в Николаеве
Об этом сообщает пресс-служба суда .
Судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 522 100 грн.
На подозреваемого также возложили ряд процессуальных обязанностей:
- прибывать по первому требованию к детективу, прокурора, следователя судьи, суда;
- не оставлять Николаева без разрешения;
- сообщать детектива, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронный браслет
Срок действия - 60 суток.
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