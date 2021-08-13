Хищение более 25 млн грн в Николаеве: суд арестовал депутатку Одесского горсовета
Высший антикоррупционный суд арестовал с правом выйти под залог депутатку Одесского городского совета по делу о растрате при реконструкции Соборной площади в Николаеве
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС .
Арест будет действовать до 8 октября. Она может выйти из СИЗО под залог 1,4 млн гривен.
По версии следствия, чиновники сговорились с директорами компаний, чтобы обеспечить победу в тендере на ремонт Соборной площади ООО "БВК Пик-строй".
Руководителем этой компании является депутат Одесского городского совета Марина Лозовенко из партии "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова
- В этом деле 8 подозреваемых, Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 3,5 млн грн заместителя городского главы Николаева Сергея Коренева.
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