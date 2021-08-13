Хищение более 25 млн грн в Николаеве: суд арестовал депутатку Одесского горсовета

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС .

Арест будет действовать до 8 октября. Она может выйти из СИЗО под залог 1,4 млн гривен.

По версии следствия, чиновники сговорились с директорами компаний, чтобы обеспечить победу в тендере на ремонт Соборной площади ООО "БВК Пик-строй".

Руководителем этой компании является депутат Одесского городского совета Марина Лозовенко из партии "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова

В этом деле 8 подозреваемых, Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 3,5 млн грн заместителя городского главы Николаева Сергея Коренева.