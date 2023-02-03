Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в тексте пресс-службы.

Как установило следствие, советник заместителя МО и директор общества в сговоре присвоили средства, полученные по договорам о поставках товаров для нужд ВСУ. Так, финансы выделило Министерство обороны Украины: государство понесло убытки более чем на 1,7 млрд грн.