Хищение более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ: советнику замминистра обороны объявили подозрение
Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в тексте пресс-службы.
Как установило следствие, советник заместителя МО и директор общества в сговоре присвоили средства, полученные по договорам о поставках товаров для нужд ВСУ. Так, финансы выделило Министерство обороны Украины: государство понесло убытки более чем на 1,7 млрд грн.
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