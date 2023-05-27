Об этом сообщили в telegram-канале ГУР МО Украины.

"Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать в качестве фейкового доказательства для обвинения Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте.

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Также в обнародованном видео с перехваченным разговором оккупантов отмечалось, что "возможен выброс химического оружия из коптера".

"Работает бл*дская птичка. Сбросили две х*йни, возможно с химическими элементами", - добавил другой рашист.