Химический и радиационный фон после ракетного удара по нефтебазе в Ровенской области в норме, – председатель ОВА
В понедельник, 28 марта, российские военные снова нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. Химический и радиационный фон в норме, людям ничего не угрожает
Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Виталий Коваль отметил, что вражеская ракета 28 марта попала в нефтебазу в Ровенской области. Из-за этого возник пожар. На место ракетного удара сразу приехали спасатели. При этом были привлечены 52 спасателя и 16 единиц техники, а также 2 пожарных поезда с водой.
"Химический и радиационный фон – в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра. Здоровью жителей ничего не угрожает", – добавил глава ОВА.
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