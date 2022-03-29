Химический и радиационный фон после ракетного удара по нефтебазе в Ровенской области в норме, – председатель ОВА

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.



Виталий Коваль отметил, что вражеская ракета 28 марта попала в нефтебазу в Ровенской области. Из-за этого возник пожар. На место ракетного удара сразу приехали спасатели. При этом были привлечены 52 спасателя и 16 единиц техники, а также 2 пожарных поезда с водой.



"Химический и радиационный фон – в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра. Здоровью жителей ничего не угрожает", – добавил глава ОВА.

Напомним, 28 марта оккупанты снова нанесли ракетный удар по нефтебазе на Ровенщине. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb