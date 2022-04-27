Химический гигант BASF все же решил свернуть деятельность в России и Беларуси
Немецкий концерн BASF уходит с российского и белорусского рынков на фоне агрессии России против Украины
Об этом говорится в пресс-релизе BASF.
"Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года", - заявили в компании.
Это решение предопределено последними событиями российско-украинской войны и международного права, в том числе пятым пакетом санкций ЕС против РФ.
При этом компания сделает исключение для своего бизнеса по поддержке производства продуктов питания. Это направление будет работать в РФ и дальше, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
"BASF решительно осуждает нападение России на Украину и насилие против мирного населения", - отметили в компании.
С 3 марта BASF не вел нового бизнеса в России и Беларуси.
- Немецкий концерн до сих пор оставался одним из самых крупных налогоплательщиков в путинской России, за что постоянно находился под критикой экспертов и общественности.
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