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Химатака в Мариуполе может подтвердить наши опасения о намерениях армии РФ, - Пентагон

12 апреля, 2022 вторник
04:01
война с Россией

Пентагон не может подтвердить, что войска РФ применили химическое оружие в Мариуполе, однако выражает обеспокоенность в связи с возможностью его использования Россией.

Об этом заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Эти сообщения, если они подтвердятся, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения, которые мы имели относительно возможности использования Россией в Украине разнообразных средств для подавления массовых беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами», – сказал Кирби.

По словам представителя Пентагона, США будут внимательно следить за ситуацией.

  • Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил , что около 21.00 в Мариуполе с беспилотника была сброшена взрывчатка с неизвестным веществом, которое вызвало дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
  • Впоследствии лидер "Азова" Андрей Белецкий подтвердил химическую атаку россиян на "Азовсталь" и добавил, что пострадали три человека.
  • А Зеленский в вечернем обращении подчеркнул , что применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины".
  • Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила , что это "Бессердечная эскалация конфликта"

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Мариуполь
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