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Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году будет означать конец Украины

21 мая, 2023 воскресенье
08:00
Мир

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ

Об этом Клинтон рассказала в интервью Financial Times .

По словам бывшего кандидата в президенты США, она не верит, что Трамп победит на выборах в 2024 году. Но если это произойдет, это будет "конец демократии в Соединенных Штатах и конец Украины" и путь к выходу США из НАТО.

"Если Трамп победит в 2024 году, а я не верю, что это произойдет, это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО", – сказала Клинтон.

Она добавила, что Дональд Трамп являлся подарком для авторитарных режимов в мире.

"Трамп был тем подарком для таких людей, как Си и Путин. Он был настолько влюблен в авторитарные режимы, не способен к какому-либо стратегическому подходу к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, чего Путин хотел в отношении НАТО", – отметила Клинтон.

Она считает, что Си Цзиньпин изменил свой подход к Тайваню после того, как России не удалось добиться успеха в войне против Украины. По ее мнению, это "значительно повлияло на китайское руководство".

  • 11 мая Дональд Трамп призвал снизить поставки оружия Украине. При этом он заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году.

Китай
Тайвань
Война с Россией
Дональд Трамп
выборы в США
США
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