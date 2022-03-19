Хезболла отрицает прибытие своих бойцов для войны на стороне РФ против Украины

Об этом пишет Reuters .



Никто из Хезболлы - ни бойцы, ни эксперты - не прибывали туда, где идет эта война", - подчеркнул лидер движения Хассан Насралла.



На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин разрешил привлечь к войне против Украины до 16 тыс. наемников с Ближнего Востока.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил , что 16 тыс. наемников с Ближнего Востока готовы воевать против Украины, президент Владимир Путин приказал помочь им приехать

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