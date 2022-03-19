Хезболла отрицает прибытие своих бойцов для войны на стороне РФ против Украины
Хезболла опровергла заявления президента российских властей об отправке бойцов движения воевать на стороне России против Украины
Об этом пишет Reuters .
Никто из Хезболлы - ни бойцы, ни эксперты - не прибывали туда, где идет эта война", - подчеркнул лидер движения Хассан Насралла.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин разрешил привлечь к войне против Украины до 16 тыс. наемников с Ближнего Востока.
- Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил , что 16 тыс. наемников с Ближнего Востока готовы воевать против Украины, президент Владимир Путин приказал помочь им приехать
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