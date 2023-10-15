Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ

Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

Как отмечается, Хезболла заявляет, что удар нанесен управляемыми ракетами "в ответ на преступления и агрессию режима Тель-Авива".

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Речь идет об обстреле ЦАХАЛом юга Ливана. Хезболла говорит, что в результате его якобы погибли гражданские и пострадала невоенная инфраструктура.

В свою очередь, новостной ресурс Хезболлы Al-Ahed News утверждает, что "на израильском военном объекте Аль-Рахеб, на границе с Ливаном, подняли флаг Хезболлы".

Как видно на видео из палестинских источников, флаг был красного цвета, в то время как официальный флаг группировки имеет желтый цвет.

Итак, речь идет о "флаге мести" Хезболлы, красного цвета.