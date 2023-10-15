Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ
Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе
Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.
Как отмечается, Хезболла заявляет, что удар нанесен управляемыми ракетами "в ответ на преступления и агрессию режима Тель-Авива".
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Речь идет об обстреле ЦАХАЛом юга Ливана. Хезболла говорит, что в результате его якобы погибли гражданские и пострадала невоенная инфраструктура.
В свою очередь, новостной ресурс Хезболлы Al-Ahed News утверждает, что "на израильском военном объекте Аль-Рахеб, на границе с Ливаном, подняли флаг Хезболлы".
Как видно на видео из палестинских источников, флаг был красного цвета, в то время как официальный флаг группировки имеет желтый цвет.
Итак, речь идет о "флаге мести" Хезболлы, красного цвета.
- Напомним, ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе. Ее начало откладывается из-за продления срока эвакуации, предоставленного гражданскому населению сектора.
- Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС продолжается уже 9-й день.
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