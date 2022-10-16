Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мельбурне (Австралия) Хейни победил Камбососа единодушным решением судей – 119:109, 118:110, 118:110.

Таким образом, американец защитил титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирной боксерской советы) в легком весе (до 61,2 кг).

В случае победы боксер из США пообещал встретиться с Василием Ломаченко, ранее бывшим чемпионом мира в этом дивизионе.