Хейни победил Камбососа и стал новым абсолютным чемпионом в категории Ломаченко
Американский боксер Дэвин Хейни отобрал у австралийца Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 5 июня, в Мельбурне Хейни победил Камбососа единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 118:110.
Американец отобрал у австралийца титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемир). Хейни владел "обычным" поясом WBC.
Бывший чемпион мира в легком весе - Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.
- 4 июня Джордж Камбосос перед боем с Дэвином Хейни уложился в лимит категории только со второй попытки.
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