Хейни обозвал своего 91-летнего промоутера из-за слов о бое с Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни обозвал собственного промоутера Боба Арума из-за его слов, что на победу в поединке заслужил Василий Ломаченко из Украины
Об этом Хейни написал в twitter .
Таким образом, абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг), отреагировал на слова Арума, который после боя извинился перед Ломаченко за результат и сказал, что на самом деле он "легко выиграл этот поединок".
"Боб, старая задница, проспал весь бой. Смотрел его в перерывах между раундами", - написал Хейни, которому судьи единодушно отдали победу - 116:112, 115:113, 115:113.
91-летний Арум является главой Top Rank и промоутером Хейни и Ломаченко.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- После боя стало известно, что Ломаченко превзошел Хейни по числу ударов.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное