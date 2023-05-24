Об этом Хейни написал в twitter .

Таким образом, абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг), отреагировал на слова Арума, который после боя извинился перед Ломаченко за результат и сказал, что на самом деле он "легко выиграл этот поединок".

"Боб, старая задница, проспал весь бой. Смотрел его в перерывах между раундами", - написал Хейни, которому судьи единодушно отдали победу - 116:112, 115:113, 115:113.

91-летний Арум является главой Top Rank и промоутером Хейни и Ломаченко.