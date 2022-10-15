Хейни и Камбосос устроили толкотню во время дуэли взглядов перед чемпионским боем в категории Ломаченко
Американский боксер Дэвин Хейни и австралиец Джордж Камбосос устроили конфликт во время дуэли взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Top Rank в Twitter.
В Мельбурне прошла церемония взвешивания перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Хейни показал на весах 61,1 кг, Камбосос – 60,8 кг.
После дуэли взглядов боксеры начали спор и начали отталкивать друг друга во время фотосессии. Разнимать американца и австралийца пришлось членам команд.
Хейни будет защищать в бою против Камбососа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в ночь на 16 октября в Мельбурне.
В случае победы боксер из США пообещал встретиться с Василием Ломаченко, ранее бывшим чемпионом мира в легком весе.
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5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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