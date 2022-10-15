Об этом сообщает Top Rank в Twitter.

В Мельбурне прошла церемония взвешивания перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Хейни показал на весах 61,1 кг, Камбосос – 60,8 кг.

После дуэли взглядов боксеры начали спор и начали отталкивать друг друга во время фотосессии. Разнимать американца и австралийца пришлось членам команд.

Хейни будет защищать в бою против Камбососа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в ночь на 16 октября в Мельбурне.

В случае победы боксер из США пообещал встретиться с Василием Ломаченко, ранее бывшим чемпионом мира в легком весе.

5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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