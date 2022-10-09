Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде Довбык забил в ворота "Зари" на 29-й, 59-й и 75-й минутах.

"Днепр-1" обыграл "Зарю" со счетом 3:0, набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Новый лидер опережает "Шахтер" на 2 пункта.

"Заря" с 10 баллами опустилась на пятую позицию.

Чемпионат Украины

6-й тур

9 октября

"Днепр-1" - "Заря" 3:0

Голы : Довбык, 29, 59, 75

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