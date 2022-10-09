Хет-трик Довбыка помог "Днепру-1" победить "Зарю" и захватить лидерство в УПЛ
В воскресенье, 9 октября, в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Зарю" благодаря хет-трику Артема Довбыка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде Довбык забил в ворота "Зари" на 29-й, 59-й и 75-й минутах.
"Днепр-1" обыграл "Зарю" со счетом 3:0, набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Новый лидер опережает "Шахтер" на 2 пункта.
"Заря" с 10 баллами опустилась на пятую позицию.
Чемпионат Украины
6-й тур
9 октября
"Днепр-1" - "Заря" 3:0
Голы : Довбык, 29, 59, 75
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