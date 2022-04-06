Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в ЛЧ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой "Реала" со счётом 3:1. "Челси" при домашних трибунах пропустил три мяча от Карима Бензема, оформившего уже четвертый хет-трик в своей карьере в ЛЧ.



В ворота "Реала" сумел забить Кай Хаверц, но одного гола для "Челси" сегодня было мало, чтобы претендовать на победу.



Ответный матч пройдет 12 апреля.



Лига чемпионов



Четвертьфинал



5 апреля



"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 1:3



Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46

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