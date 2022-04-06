Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в ЛЧ
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил лондонский "Челси"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 3:1. "Челси" при домашних трибунах пропустил три мяча от Карима Бензема, оформившего уже четвертый хет-трик в своей карьере в ЛЧ.
В ворота "Реала" сумел забить Кай Хаверц, но одного гола для "Челси" сегодня было мало, чтобы претендовать на победу.
Ответный матч пройдет 12 апреля.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
5 апреля
"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 1:3
Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46
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