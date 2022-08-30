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Херсону "ничего не угрожает", область "полностью находится под охраной профессиональных военных РФ": новая подборка фейков от россиян

30 августа, 2022 вторник
09:15
Общество

Российские чиновники, пропагандисты и СМИ продолжают распространять фейки. Среди них – "ВСУ продолжают провокации для создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", а Херсонская область "полностью находится под охраной профессиональных военных из МО РФ"

Об этом передает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в минобороны РФ заявили: "Киевский режим продолжает провокации для создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Для нанесения удара по территории ЗАЭС, ВСУ применили беспилотник…, (который удалось, - ред.) сбить во время приближения к спецкорпусу №1, где хранятся твердые радиоактивные отходы ".

СМИ РФ также сообщили, что "обвинения ВС РФ в обстрелах Запорожской АЭС выглядят феерически, (поскольку, - ред.) вместо того, чтобы просто отключить Украине электричество, РФ обстреливает контролируемый собой же объект… и разрушает провода, поставляющие электричество Украине, артиллерийским огнем" .

В свою очередь коллаборант-"руководитель" ТОТ Херсонской области Стремоусов распространил дезинформацию: "Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из МО РФ. Выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств Украины. Херсону ничего не угрожает".

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Россия
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
фейк
пропаганда
Запорожская АЕС
руские фейки
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