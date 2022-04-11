Херсонцы выходят на митинги против оккупации, город не сдается и ждет ВСУ. Однако некоторые люди считают, что власть сдала Херсон захватчикам, - местная жительница
Жительница Херсона Оксана рассказала, что херсонцы выходят на митинги против оккупации и ждут Вооруженных сил Украины
Об этом она рассказала на Еспресо.TV
“У нас уже оккупанты начали вывешивать свой флаг на областную государственную администрацию и на один из районных советов. Также захватчики срывают патриотические билборды по всему городу. Вчера жители Херсона пытались выйти на мирный митинг, но россияне разогнали людей. Несмотря на это, мы держимся и ждем ВСУ.”, - рассказала Оксана
Также по словам Оксаны, люди в городе начинают говорить, что власть сдала город российским оккупантам и никто не будет освобождать их
“Люди в городе начинают говорить, что власть сдала нас российским оккупантам и никто не будет нас освобождать. Поскольку наш глава ОВА Геннадий Лагута уехал из города еще в начале войны и не делает никаких заявлений. Нужно, чтобы он обратился к херсонцам хотя бы со словами поддержки. Херсонцам тяжело и сейчас они нуждаются в поддержке, как никогда", - добавила Оксана
- Напомним, 10 апреля жители временно оккупированного Херсона вышли за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мирный митинг разогнали российские военные
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