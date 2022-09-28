Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Сейчас все херсонцы находятся в тяжелом эмоциональном состоянии после фейковых результатов псевдореферендума. В Херсоне работало всего несколько избирательных участков вместо всех тех, которые оккупанты пытались сформировать. Также благодаря нашим партизанам мы имеем полные списки членов так называемых избирательных комиссий, поэтому нужно будет провести анализ по каким причинам эти люди дали согласие на участие в таком действе", - отметил заместитель председателя Херсонского районного совета.



Станислав Трошин рассказал, что возле Херсонского областного академического драматического театра оккупанты устроили фейковый цирк и навезли туда людей для создания очереди, вроде бы желающих проголосовать.



"Кстати, еще до начала войны КМИС (Киевский международный институт социологии – ред.) провел исследование, сколько людей в Херсонской области хотели бы присоединения к России, то за вариант ответа "категорически, не хотели бы такого присоединения" отдали голоса 89% опрошенных, а согласных было 4-5%. Ведь с 24 февраля ситуация ухудшилась, потому что люди, пожив в оккупированном городе, поняли, что с собой несет Россия, поэтому сейчас таких согласных не больше 2-3%", - отметил Трошин.



Заместитель председателя Херсонского райсовета добавил, что люди ждут увольнения. Также жители Херсона знают о населенных пунктах на линии столкновения и в серой зоне, которые россияне уже покинули между Херсоном и Николаевом, где люди остаются в смертельной опасности, ведь хуже всего для населенных пунктов начинается, когда россияне оттуда уходят и от бессилия свой гнев обрушивают на мирное популяция. Но линия фронта уверенно идет на Юг и в большинство населенных пунктов, которые россияне терроризировали 2-3 недели назад, теперь уже не достают.

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