Херсонцы отказываются от российских паспортов, приходится раздавать их в колониях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Согласно данным разведки из-за сопротивления местного населения в Херсонской области оккупационная администрация не может выполнить требования российских властей по паспортизации региона. У оккупантов слишком низкие показатели. Следовательно, они решили паспортизировать заключенных", – говорится в сообщении.

Однако заключенные из колонии №90 тоже не стали в очередь за российскими документами, поэтому рашисты угрожают расправой всем отказавшимся.