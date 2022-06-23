Херсонцы отказываются от российских паспортов, приходится раздавать их в колониях
Оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне, чтобы те подавались на российские паспорта
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Согласно данным разведки из-за сопротивления местного населения в Херсонской области оккупационная администрация не может выполнить требования российских властей по паспортизации региона. У оккупантов слишком низкие показатели. Следовательно, они решили паспортизировать заключенных", – говорится в сообщении.
Однако заключенные из колонии №90 тоже не стали в очередь за российскими документами, поэтому рашисты угрожают расправой всем отказавшимся.
- Напомним, 22 июня в Херсонской области взорвали авто чернобаевского коллаборанта Юрия Турулева.
- Также 22 июня взорвали автомобиль, принадлежавший экс-нардепу от "Слуги народа" и коллаборанту Алексею Ковалеву.
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