Херсонцы фактически стали заложниками оккупантов на своей родной земле, - советник городского головы Головня
Советник городского головы Херсона Роман Головня сообщил, что в настоящее время жители города находятся в западне, ведь российские оккупанты их фактически держат в заложниках, перекрыв единственный выезд на подконтрольную Украине территорию
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня херсонцы фактически стали заложниками оккупантов на своей родной земле. Перекрыт единственный выезд на подконтрольную территорию - в Васильевке. Ежедневно выпускают 10–20 автомобилей, видимо, чтобы просто показать какое-то движение. По разной информации там находится 5–6 тыс. мирных жителей, именно в месте скопления пересечения выезда. Создается впечатление, что они просто прикрываются этим мирным населением, которое задержали перед линией фронта", - сказал Роман Головня.
Советник городского головы Херсона отметил, что в настоящее время жители Херсона находятся в западне, ведь российские оккупанты их фактически держат в заложниках.
"Фактически сегодня херсонцам попасть на подконтрольную Украине территорию возможности нет. Еще раз подчеркиваю, что херсонцы сегодня заложники РФ, и оккупанты прикрываются мирными жителями, делают заявления о том, что хотят эвакуировать, но, прячась за спинами наших соотечественников, ведут боевые действия", – добавил он.
- 13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.
- Херсонский оккупационный "председатель" Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ, правительство РФ сразу принялось выполнять просьбу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное