Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня херсонцы фактически стали заложниками оккупантов на своей родной земле. Перекрыт единственный выезд на подконтрольную территорию - в Васильевке. Ежедневно выпускают 10–20 автомобилей, видимо, чтобы просто показать какое-то движение. По разной информации там находится 5–6 тыс. мирных жителей, именно в месте скопления пересечения выезда. Создается впечатление, что они просто прикрываются этим мирным населением, которое задержали перед линией фронта", - сказал Роман Головня.

Советник городского головы Херсона отметил, что в настоящее время жители Херсона находятся в западне, ведь российские оккупанты их фактически держат в заложниках.

"Фактически сегодня херсонцам попасть на подконтрольную Украине территорию возможности нет. Еще раз подчеркиваю, что херсонцы сегодня заложники РФ, и оккупанты прикрываются мирными жителями, делают заявления о том, что хотят эвакуировать, но, прячась за спинами наших соотечественников, ведут боевые действия", – добавил он.

13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.

Херсонский оккупационный "председатель" Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ, правительство РФ сразу принялось выполнять просьбу.

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