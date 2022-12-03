Херсонцы 3-5 декабря могут пересечь Днепр возле Речного вокзала
3-5 декабря снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток
Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Херсонская областная военная администрация сообщает, что с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию.
Добавляется, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. Так что в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток.
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"Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в указанные даты не будет. В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
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