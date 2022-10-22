Херсонцам объяснили, как поступать в случае подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом сообщили в Facebook Херсонского городского совета.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, вероятно, Россия готовит теракт на Каховской ГЭС.

Галина Луговая также отметила, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС для территории Херсонской городской территориальной громады через 2 часа начнется катастрофическое затопление.

"Уровень воды в реке Днепр после прорыва может подняться до 5 м. Максимальный уровень воды будет достигнут через 13 ч 48 мин. Время стояния пика наводнения - 3 ч 30 мин", - отмечают в отделе по гражданской защите г. Херсон.

Также опубликован алгоритм действий, которые нужно выполнить, если Россия решится на такой шаг и попытается взорвать дамбу.

1. Выключите электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды.

2. Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошова, необходимо направляться в следующие безопасные районы:

жителям поселка городского типа Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Черновола), шоссе Вячеслава Черновола и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться до улиц Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям Карантинного острова, при невозможности эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа зданий;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям поселка городского типа Камышаны подняться до улицы Центральной;

жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.

3. Окажите помощь больным и пожилым людям. Сообщите соседям об опасности.