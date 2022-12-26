Херсонский журналист Антон Коломиец погиб, защищая Украину

Об этом сообщил в Facebook Нацсовет Украины по телерадиовещанию.

"С первых дней полномасштабной войны он встал на защиту Родины, вступив в ряды ВСУ. Антон Коломиец получил профессию режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Он работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал херсонским филиалом Общественного. 6 лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Был также режиссером прямых эфиров", - говорится в сообщении.

У воина остались жена и двое маленьких сыновей.

Александр Спиваковский, ректор Херсонского государственного университета, который окончил Антон Коломиец, выразил соболезнования его родным и близким.

"Антон - выпускник факультета культуры и искусств, режиссер телевидения, работал лаборантом на факультете. Вечная и светлая память Воину, настоящему мужу, коллеге, другу, отцу… Соболезнования родным и близким. Невыразимая боль. На защиту Украины становятся лучшие, свою жизнь за нашу свободу отдают люди мирных творческих профессий… Не простим! Слава Герою!" – написал Спиваковский.

Коллега журналиста Елена Юдина обнародовала в Facebook реквизиты карточки жены Антона Коломийца , призвав поддержать его семью.

"К сожалению, герои тоже умирают... Антон был одним из них, он встал на защиту нашей страны, нашей Херсонщины, где его хорошо знали и любили, потому что без его прогнозов погоды 6 лет подряд из дома не выходил ни один херсонец, без его традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день. Эфиры с ним были "заряжены на позитив", улыбка не пряталась с лица ни у него, ни у ведущих, ни у гостей. Антон всегда был с Украиной в сердце, с гордостью носил вышиванки, пел украинские песни, ценил все НАШЕ.За мир в Украине он и погиб.У Антона осталась замечательная семья, двое маленьких детишек-сыновей, которыми он так гордился, а теперь они будут гордиться отцом, который отвоевывал для них мирную жизнь. Давайте поддержим его семью в этой беде", - написала Елена Юдина.

Ранее в декабре в бою под Бахмутом погиб один из разработчиков известной игры STALKER Владимир Ежов, который ушел на фронт защищать Украину.

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