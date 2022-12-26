Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Херсонский журналист Антон Коломиец погиб, защищая Украину

Херсонский журналист Антон Коломиец погиб, защищая Украину

26 декабря, 2022 понедельник
21:18
война с Россией

На фронте погиб херсонский журналист и режиссер Антон Коломиец, который защищал Украину с оружием в руках

Об этом сообщил в Facebook Нацсовет Украины по телерадиовещанию.

"С первых дней полномасштабной войны он встал на защиту Родины, вступив в ряды ВСУ. Антон Коломиец получил профессию режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Он работал на телеканале "Скифия", который впоследствии стал херсонским филиалом Общественного. 6 лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Был также режиссером прямых эфиров", - говорится в сообщении.

У воина остались жена и двое маленьких сыновей.

Александр Спиваковский, ректор Херсонского государственного университета, который окончил Антон Коломиец, выразил соболезнования его родным и близким.

"Антон - выпускник факультета культуры и искусств, режиссер телевидения, работал лаборантом на факультете. Вечная и светлая память Воину, настоящему мужу, коллеге, другу, отцу… Соболезнования родным и близким. Невыразимая боль. На защиту Украины становятся лучшие, свою жизнь за нашу свободу отдают люди мирных творческих профессий… Не простим! Слава Герою!" – написал Спиваковский.

Коллега журналиста Елена Юдина обнародовала в Facebook реквизиты карточки жены Антона Коломийца , призвав поддержать его семью.

"К сожалению, герои тоже умирают... Антон был одним из них, он встал на защиту нашей страны, нашей Херсонщины, где его хорошо знали и любили, потому что без его прогнозов погоды 6 лет подряд из дома не выходил ни один херсонец, без его традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день. Эфиры с ним были "заряжены на позитив", улыбка не пряталась с лица ни у него, ни у ведущих, ни у гостей. Антон всегда был с Украиной в сердце, с гордостью носил вышиванки, пел украинские песни, ценил все НАШЕ.За мир в Украине он и погиб.У Антона осталась замечательная семья, двое маленьких детишек-сыновей, которыми он так гордился, а теперь они будут гордиться отцом, который отвоевывал для них мирную жизнь. Давайте поддержим его семью в этой беде", - написала Елена Юдина.

  • Ранее в декабре в бою под Бахмутом погиб один из разработчиков известной игры STALKER Владимир Ежов, который ушел на фронт защищать Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
журналисты
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
Читайте также:
Олексій Данілов
25 декабря, 2022 воскресенье
Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками"
Тарас Возняк
Автор Тарас Возняк
24 декабря, 2022 суббота
Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?
Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)
24 декабря, 2022 суббота
Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
22:25
Самолет Lufthansa
Финская авиакомпания предлагает украинцам скидку в 95% на билеты в Хельсинки
21:30
Обзор
Атака дрона на авиабазу РФ, Путин "готов говорить со всеми", а Лукашенко боится нападения на Украину. Мировые СМИ об Украине 26 декабря
21:15
Эксклюзив
Россияне могут объявить эвакуацию из Энергодара, ведь панически боятся наступления ВСУ и партизан, - депутат Запорожского районного совета Кирильчук
20:56
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возможности Украины наносить удары по территории РФ будут только увеличиваться. Колонка Сергея Згурца
20:40
В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию, - депутат облсовета Хлань
20:14
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:07
OPINION
Раша и "медведь"
19:52
Более 70 самолетов: Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова
19:30
Обзор
Победные новости 306-го дня войны: взрывы в Энгельсе, пленные оккупанты и общая банковская сеть
19:30
В одном из районов Херсона возникла угрожающая ситуация: у большинства жителей отсутствует электро- и теплоснабжение и вода
19:26
Обновлено
Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА
19:11
Константин Жеваго поздравил украинцев с рождественско-новогодними праздниками
19:08
За два дня по "зерновому коридору" из украинских портов вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции
19:04
РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка
18:58
На Запорожье остановились наиболее энергоемкие предприятия, - глава ОВА
18:48
Милош Земан
Президент Чехии Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года
18:46
РФ потеряла до 300 военных погибшими и ранеными в Луганской и Херсонской областях, еще столько же вагнеровцев проходят лечение, - Генштаб
18:30
Эксклюзив
За донорские средства ремонты поврежденных построек обходятся в разы дешевле, чем это делает государство, - исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб"
18:25
Вражеские ДРГ пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, но ВСУ их уничтожают, - руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления
18:14
Эксклюзив
Даже 2 млн армейцев РФ не приведут к перелому в войне в их пользу, - военный эксперт Самусь
18:05
OPINION
Россия нашла себе новый оружейный склад в Северной Корее
18:00
Анонс
"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
17:55
Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций
17:36
На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
17:35
Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
17:30
Анонс
Конец спецоперации, 18:00. Вояка года: Гиркин против Соловьева
17:27
Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины
17:16
Зеленского пригласили в Литву на церемонию вручения премии Свободы в январе
17:10
Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
16:56
У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
16:07
OPINION
Нахрена нам эта дипломатия?
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV