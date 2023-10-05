Херсонский облсовет объявил закупку клюшек для хоккея на 1,7 млн грн, - депутат горсовета Погомий

Об этом рассказала депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий в эфире телеканала "Еспресо".

"Наш бюджет не помогает военным, по крайней мере, о городском я точно могу это сказать", - заявила Погомий.

Комитет ВР по бюджету сегодня определился с редакцией законопроекта об изъятии "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который народные депутаты в ближайшее время будут рассматривать во втором чтении. В Херсоне наблюдают за решением депутатов.

"Сегодня смотрим, что в ВРУ примут депутаты по НДФЛ. Потому что все, что происходит сейчас неправильно. Очень многие военные обращаются в последнее время и просят деньги. Мы открываем банки, помогаем информационно, распространим в соцсетях. Но это неправильно, если бы осталось НДФЛ, можно было бы давить на власть. Военные просят сделать им встречу с властью, чтобы посмотреть им в глаза. Но эта встреча ничего не изменит. Надо давать законодательно, чтобы они выделяли эти деньги", - резюмировала депутат.