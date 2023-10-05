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Херсонский облсовет объявил закупку клюшек для хоккея на 1,7 млн грн, - депутат горсовета Погомий

5 октября, 2023 четверг
15:40
Общество деньги во время войны

На прошлой неделе Херсонский областной совет объявил тендер в размере 1 млн 700 тыс. грн на клюшки для хоккея

Об этом рассказала депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий в эфире телеканала "Еспресо".

"Наш бюджет не помогает военным, по крайней мере, о городском я точно могу это сказать", - заявила Погомий.

Комитет ВР по бюджету сегодня определился с редакцией законопроекта об изъятии "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который народные депутаты в ближайшее время будут рассматривать во втором чтении. В Херсоне наблюдают за решением депутатов.

"Сегодня смотрим, что в ВРУ примут депутаты по НДФЛ. Потому что все, что происходит сейчас неправильно. Очень многие военные обращаются в последнее время и просят деньги. Мы открываем банки, помогаем информационно, распространим в соцсетях. Но это неправильно, если бы осталось НДФЛ, можно было бы давить на власть. Военные просят сделать им встречу с властью, чтобы посмотреть им в глаза. Но эта встреча ничего не изменит. Надо давать законодательно, чтобы они выделяли эти деньги", - резюмировала депутат.

  • Напомним, Минфин предлагал с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Это открытие ящика Пандоры и неудачная идея по целому ряду причин. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей.
  • Органы местного самоуправления по всей Украине принимают решение об обращении к власти по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах общин.
  • 3 октября Киевский городской совет обратился в Верховную Раду Украины с целью недопущения лишения возможности территориальных общин населенных пунктов осуществлять финансирование сил безопасности и обороны из местных бюджетов.
  • 5 октября Комитет ВР по бюджету определился с редакцией законопроекта №10037 об изъятии "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который народные депутаты в ближайшее время будут рассматривать во втором чтении, - сообщила председатель комитета Роксолана Подласа.
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