English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Херсонский коллаборант Стремоусов "пригласил" оккупантов обустроить в области военную базу

Херсонский коллаборант Стремоусов "пригласил" оккупантов обустроить в области военную базу

24 мая, 2022 вторник
14:06
Новости

Замглавы оккупационной администрации Херсонщины заявил, что такой шаг "гарантирует безопасность в регионе"

Об этом, ссылаясь на российские государственные СМИ, сообщает CNN.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население", – заявил Стремоусов.

Американские журналисты сообщают, что около половины населения Херсона покинули регион, убегая от жесткого российского правления.

"Усилия России по продвижению референдума о так называемой "Херсонской народной республике", приведшей к появлению еще одного пророссийского сепаратистского образования на территории Украины, кажется, были приостановлены", – пишет CNN.

  • Напомним, мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
война с Россией
коллаборанти
новости Херсонщины
Читайте также:
путин шойгу автомат
24 мая, 2022 вторник
В разведке рассказали, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 мая, 2022 понедельник
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
Лукашенко та Копайгородський
22 мая, 2022 воскресенье
Лукашенко прибыл на поклон к Путину в Сочи, а в Беларуси говорят об "украинских диверсантах" и впервые за два месяца подтягивают "искандеры" к границе
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.65
    Покупка 34.65
    Продажа 36.38
  • EUR
    Покупка 36.39
    Продажа 38.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
24 мая
14:58
Эксклюзив
Жители Мариуполя каждый день рассказывают нам о "новациях" от оккупационной "власти" в городе, – глава райсовета
14:54
Интервью
Надо искать равновесие. Только вместе с умом эмоции способны приблизить победу, – художник Владимир Слепченко
14:45
500 млн евро: ЕС утвердил дополнительную помощь Украине
14:41
В Кремле отреагировали на заявление российского дипломата Бондарева, раскритиковавшего Путина за войну с Украиной
14:27
импорт электроэнергии
Рада ратифицировала соглашения с МБРР о дополнительных резервах для энергобезопасности Украины
14:20
Марк Рютте
Премьер Нидерландов скептически высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
14:19
Эксклюзив
Роман Бессмертный
По путинской России должен быть нанесен такой удар, чтобы она никогда больше никому не угрожала, - Бессмертный
14:16
"На**й, опять на**й, в Россию на**й": Укравтодор продает с аукциона указатель для оккупантов, деньги передадут ВСУ
13:59
Новости компаний
Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела два экскаватора для коммунальщиков Чернигова
13:58
Сергей Шойгу
Шойгу придумал еще одну причину вторжения РФ в Украину
13:50
Смартфон
Спецслужбы РФ вербовали украинских детей игрой в смартфоне: за фото военных объектов и инфраструктуры давали электронные деньги
13:48
Эксклюзив
Это противно: бойцы из Азовстали в плену, а раскручивается дело Медведчука, - Марина Данилюк-Ярмолаева
13:35
Даже если война будет продолжаться дольше: 82% украинцев назвали недопустимыми никакие уступки территории ради достижения мира
13:19
компьютер
Google передаст украинским учителям 43 тысяч ноутбуков: часть платных программ будет бесплатна
13:10
Минздрав низко оценивает шансы распространения в Украине обезьяньей оспы
13:01
ЧМ-2022: У сборной Украины перед Шотландией сорвалось два товарищеских матча, - СМИ
12:57
"Не становитесь соучастниками российских преступлений": Кулеба призвал мир не покупать у России ворованное украинское зерно
12:40
Обновлено
Алексей Навальный
"Презираю вашу власть и не боюсь бункерного деда": Навальный выступил на обжаловании приговора, суд подтвердил 9 лет строгого режима
12:39
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
Призываю всех оставить политические споры до победы в войне с Россией, – нардеп Гончаренко о заявлениях Медведчука
12:31
В Мариуполе под руинами многоэтажки нашли тела 200 погибших, - советник мэра
12:21
На Запорожье оккупанты вторично похитили поселкового главу Кирилловки Ивана Малеева
12:06
Родриго Дутерте
"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": Путина назвал детоубийцей президент Филиппин Дутерте, известный внесудебными расправами
12:01
Во время разминирования Азовстали подорвались четверо российских саперов
11:48
"Здесь уже бунт начался, 80% в бой не идут": оккупант пожаловался жене на огромные потери и недоплату денег
11:40
Эксклюзив
Стоимость экспорта зерна из Украины выросла в 4 раза во время полномасштабной войны, – агроэксперт
11:39
Кулеба
"Наступление россиян на Донбассе - это безжалостное сражение": Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину
11:38
Игорь Додон
В Молдове задержан пророссийский экс-президент Додон
11:29
Рекордные 62 млн баррелей российской нефти застряли на танкерах в море из-за отказа покупателей от нее, - Reuters
11:17
деоккупация Крыма
До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма, - Буданов
11:12
В Запорожье 71 372 абонента в 89 населенных пунктах остались без газа в результате российских обстрелов
11:04
Кипиани
Зеленский не сбежал из Киева благодаря новой армии, созданной с нуля Порошенко, - автор книги "Дело Василия Стуса" Кипиани о заявлениях Медведчука
10:50
Эксклюзив
Необходимо признать "Украинский выбор" Медведчука и ОПЗЖ преступными организациями, а не конкретными персоналиями, - генерал-майор СБУ Ягун
10:45
путин шойгу автомат
В разведке рассказали, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
10:40
Китай на 20% увеличил импорт российской нефти, – Bloomberg
10:39
Российские моряки на войне с Украиной отказываются выполнять боевые приказы из-за аварийного состояния кораблей, - разведка
10:30
У Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых – рак, – руководитель ГУР МО Буданов
10:01
Буданов объяснил, почему разведка ждет переломного момента в войне в августе
10:01
"Заминирование" емкостей на химзаводе в Лисичанске и полный отказ от гривни в Херсонской области: новые фейки от РФ
09:54
Эксклюзив
Оккупанты абсолютно не считают свой личный состав: одна рота уничтожена, они бросают следующую и так все время, – офицер областной ТрО Луганщины
09:35
астероид
Мимо Земли через несколько дней пролетит огромный астероид
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV