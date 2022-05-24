Херсонский коллаборант Стремоусов "пригласил" оккупантов обустроить в области военную базу

Об этом, ссылаясь на российские государственные СМИ, сообщает CNN.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население", – заявил Стремоусов.

Американские журналисты сообщают, что около половины населения Херсона покинули регион, убегая от жесткого российского правления.

"Усилия России по продвижению референдума о так называемой "Херсонской народной республике", приведшей к появлению еще одного пророссийского сепаратистского образования на территории Украины, кажется, были приостановлены", – пишет CNN.

Напомним, мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города.