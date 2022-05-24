Херсонский коллаборант Стремоусов "пригласил" оккупантов обустроить в области военную базу
Замглавы оккупационной администрации Херсонщины заявил, что такой шаг "гарантирует безопасность в регионе"
Об этом, ссылаясь на российские государственные СМИ, сообщает CNN.
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население", – заявил Стремоусов.
Американские журналисты сообщают, что около половины населения Херсона покинули регион, убегая от жесткого российского правления.
"Усилия России по продвижению референдума о так называемой "Херсонской народной республике", приведшей к появлению еще одного пророссийского сепаратистского образования на территории Украины, кажется, были приостановлены", – пишет CNN.
- Напомним, мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города.
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