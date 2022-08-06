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Херсонский коллаборант Стремоусов, комментируя болезнь Сальдо, назвал "спецоперацию" войной

6 августа, 2022 суббота
02:16
война с Россией

Предатель так разволновался из-за состояния своего шефа, что не подбирал слова и употребил запрещенное в России определение

Об этомсообщает оппозиционный российский телеграмм-канал "База" со ссылкой на сообщение в телеграммах Кирилла Стремоусова.

Стремоусов опроверг информацию о введении в медикаментозную ком Владимира Сальдо и заявил, что "слухи о ком - это прямое участие в войне на стороне врага".

При этом замглавы сообщил, что болезнь Сальдо – это "следствие его психологического и физического перенапряжения".

Издание намекает, что у Стремоусова тоже "перенапряжение", поскольку он употребил запрещенное в России слово.

"Кирилл Сергеевич, вам должно быть особенно хорошо известно, что войны нет. По крайней мере, по данным Минобороны России, на территории Украины проводится "специальная военная операция". Насколько мы знаем, официально эта позиция не менялась. И за использование такого слова из п' ять букв у нас в России, как минимум, дают "админку", - отмечают журналисты "Базы".

  • 4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил , что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.
  • А уже 5 августа российские СМИ сообщали , что назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

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Херсонщина
коллаборанти
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