Херсонский коллаборант Сальдо до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете
Лечение Владимира Сальдо происходит в режиме секретности, о его состоянии знает только узкий круг медиков
Об этом сообщает телеграмма канал Baza.
Глава так называемой временной администрации Херсонской области уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского в Москве. К важному пациенту относятся с осторожностью: о лечении Сальдо знает только узкий круг врачей.
По информации Baza, Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время всеобщего обхода — ежедневно осмотр Сальдо проводит лично директор института.
- Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.
- 20 августа минобороны РФ официально заявило , что Сальдо было отравлено боевым ядовитым веществом и обвинило в том Украину.
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