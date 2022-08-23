Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

Глава так называемой временной администрации Херсонской области уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского в Москве. К важному пациенту относятся с осторожностью: о лечении Сальдо знает только узкий круг врачей.

По информации Baza, Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время всеобщего обхода — ежедневно осмотр Сальдо проводит лично директор института.

Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.

20 августа минобороны РФ официально заявило , что Сальдо было отравлено боевым ядовитым веществом и обвинило в том Украину.

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