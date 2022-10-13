Херсонский гауляйтер Сальдо просит РФ вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ

Об этом он написал в телеграмме.

В сообщении Сальдо обвиняет Украину в обстрелах Херсона, Новой Каховки, Голой Пристани и Чернобаевки. Оккупант заявил, что это "месть" Украины за референдумы, установившие "историческую справедливость".

Сальдо заявляет, что оккупанты планируют организовать принудительный вывоз херсонских семей в РФ, как он утверждает, "на отдых и обучение". Это касается в первую очередь жителей правобережья, однако будут вывозить все "охотное" население области. Незаконно вывозить жителей будут в оккупированный Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края.

13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.

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