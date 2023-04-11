Об этом в эфире телемарафона 11 апреля заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

"Люди планируют засеваться - около 40 агропредприятий будут заниматься. И также по хорошим новостям - немного, но будут арбузы херсонские, на двух тысячах гектаров будет посеяна бахче, мы будем надеяться, что все будет хорошо, и мы будем также с арбузами, это очень символично для нас", - сказал он.