Херсонским арбузам быть: в ОВА озвучили положительный прогноз по посевной в регионе
Украинцы будут с херсонскими арбузами. После проведения разминирования в области удалось увеличить площадь земель для весенне-полевых работ
Об этом в эфире телемарафона 11 апреля заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.
"Люди планируют засеваться - около 40 агропредприятий будут заниматься. И также по хорошим новостям - немного, но будут арбузы херсонские, на двух тысячах гектаров будет посеяна бахче, мы будем надеяться, что все будет хорошо, и мы будем также с арбузами, это очень символично для нас", - сказал он.
- Ранее нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук говорил, что арбузов херсонских в этом году не будет , их будет засевать в основном Одесчина.
- Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник в эфире Эспрессо 13 марта говорил, что количество заминированных полей в Украине впечатляет.
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