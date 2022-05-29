Об этом сообщило Министерство образования в телеграме.

"Педагоги отказались поддерживать российских коллаборантов-захватчиков и демонстративно покинули встречу с так называемой военно-гражданской администрацией Херсонской области, приглашение на которую получали в школах от вооруженных оккупантов", – говорится в сообщении.

"Приглашение" под роспись вместе с вооруженными российскими военными разносила по школам коллаборантка Татьяна Кузьмич. На встречу пришли 20 представителей школ, в то время как в городе 61 учебное заведение, отмечает МОН.

Во время встречи захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту" педагогам, если школы будут работать по российским программам.

Как отмечает министерство, учителя выслушали "предложения" и объяснили, что их присутствие не означает, что они согласны с оккупационными властями, после чего покинули встречу.

Напомним, часть аграриев Херсона начала сотрудничество с россиянами.

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