Херсонские учителя отказались сотрудничать с оккупантами, - Минобразования
Педагоги Херсонины демонстративно покинули встречу с российскими военными, на которой те предлагали "сотрудничество"
Об этом сообщило Министерство образования в телеграме.
"Педагоги отказались поддерживать российских коллаборантов-захватчиков и демонстративно покинули встречу с так называемой военно-гражданской администрацией Херсонской области, приглашение на которую получали в школах от вооруженных оккупантов", – говорится в сообщении.
"Приглашение" под роспись вместе с вооруженными российскими военными разносила по школам коллаборантка Татьяна Кузьмич. На встречу пришли 20 представителей школ, в то время как в городе 61 учебное заведение, отмечает МОН.
Во время встречи захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту" педагогам, если школы будут работать по российским программам.
Как отмечает министерство, учителя выслушали "предложения" и объяснили, что их присутствие не означает, что они согласны с оккупационными властями, после чего покинули встречу.
- Напомним, часть аграриев Херсона начала сотрудничество с россиянами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное