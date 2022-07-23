Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Партизаны работают ежедневно. Фиксируют всех, кто встал на сторону врага. Таких людей не много, но они есть. Люди, которые вчера были уборщиками, водителями, или варили самогон - сегодня руководители и начальники заведений. По всем оккупированным территориям развешаны желто-голубые ленты, проукраинские плакаты и открытки. Партизаны держат захватчиков в постоянном тонусе, бывают случаи исчезновения коллаборантов", - подчеркнул Трошин.

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