Херсонские партизаны держат врага в постоянном тонусе, - замглавы райсовета Трошин
Заместитель главы Херсонского райсовета Станислав Трошин рассказал, что в Херсонской области партизаны фиксируют коллаборантов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Партизаны работают ежедневно. Фиксируют всех, кто встал на сторону врага. Таких людей не много, но они есть. Люди, которые вчера были уборщиками, водителями, или варили самогон - сегодня руководители и начальники заведений. По всем оккупированным территориям развешаны желто-голубые ленты, проукраинские плакаты и открытки. Партизаны держат захватчиков в постоянном тонусе, бывают случаи исчезновения коллаборантов", - подчеркнул Трошин.
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