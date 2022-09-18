Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Отношение к местным жестоким, россияне испуганы и чувствуют себя в опасности, они в ловушке, им некуда деваться. Местные видят, как они вплавь через Днепр переплывают на левобережье. Вода уже прохладная, а они убегают без матрасов", - отметила Лугова.

По ее словам, оккупанты врываются в дома местных.

"Ищут оружие, спрашивают о партизанах и активистах. Взламывают гаражи, забирают автомобили, грузят в автомобили награбленное, грабят дома, продолжают терроризировать местных", - добавила Лугова.