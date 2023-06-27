Херсонские музейщики идентифицировали 50 украденных оккупантами работ
Херсонский художественный музей идентифицировал по фотографиям, сделанным в симферопольском Центральном музее Тавриды, 50 украденных россиянами экспонатов
Об этом информирует Херсонский художественный музей.
"Работа над идентификацией похищенных произведений продолжается, мы продолжаем уточнять перечень работ, которые полностью хранятся в музее оккупированного Крыма", - подчеркнули в пресс-службе.
В частности, среди последних идентифицированных работ стала картина херсонского графика и живописца Владлена Ваганова "Лесная песня". Ее, а также более ста работ художника подарила супруга Надежда Ваганова, работавшая главной хранительницей художественного музея.
Фото: Херсонский художественный музей Также в апреле этого года при подписании так называемого договора о хранении коллаборантами была сделана фотография, на которой сотрудники увидели похищенную работу "Сказания о северном шествии Дария" Феликса Кидера, которую идентифицировали еще в ноябре прошлого года.
Фото: Херсонский художественный музей
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