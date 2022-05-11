Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единственный указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации и будет просьба включить область в состав полноценного региона РФ", – отметил Стремоусов.

По словам ставленника Кремля, Херсонская область намерена до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти на Херсонщине будет якобы выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

25 февраля российские оккупанты прорвали оборону Херсона. 27 февраля началась временная оккупация Новой Каховки. 1 марта начался штурм Херсона российскими войсками. Город захватили .

Один из спикеров Офиса президента Алексей Арестович признал , что Херсонщину захватили из-за ошибок политического и военного руководства, а также кадровой политики в области.

Накануне в Минобороны Украины заявили , что Россия стягивает на север Крыма артиллерию для боев за Херсонщину.

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