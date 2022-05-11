Херсонские коллаборанты заявляют, что будут просить Путина включить область в состав России
Назначенная оккупантами так называемая власть Херсонской военно-гражданской администрации объявила, что будет просить президента России включить область в состав РФ
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.
"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единственный указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации и будет просьба включить область в состав полноценного региона РФ", – отметил Стремоусов.
По словам ставленника Кремля, Херсонская область намерена до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти на Херсонщине будет якобы выстраиваться по аналогии с российскими регионами.
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